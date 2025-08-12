Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Niebo nad Szczecinem dzisiejszej nocy wypełni rój perseidów, potocznie nazywanymi spadającymi gwiazdami.
Utrudnienie w obserwacji spadających gwiazd

Utrudnienie w obserwacji "spadających gwiazd"

Meteory, aktywne w czasie wakacji, dziś osiągną swoje maksimum. Na niebie będzie można dostrzec nawet około stu tzw bolidów.

- Spadające gwiazdy. Ciekawe. - Wieczorem wszystko, tak? - I już mam życzenie. Żeby afirmować. Afirmować nasze marzenia. Żeby przyciągać podświadomie. - Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wiem, ogólnie nie wierzę w rzeczy. - No tak, oczywiście, no to pomyślę, jak będą spadać. To w telewizji będzie można obejrzeć? Wystarczy wyjść? - Zawsze warto też sobie pomarzyć. - Zdrowia dużo dla rodziny i praca żeby była, to najważniejsze. - Nie mogę powiedzieć, bo się nie spełni i co mi po tym? - Mi się już wszystko spełniło, co bym chciał. Mniej lub bardziej. Mam dwa psy i dziewczynę. Czego chcieć więcej od życia? - mówią szczecinianie.

Perseidy są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia i należą do najintensywniejszych rojów meteorów.

Edycja tekstu: Michał Król
Perseidy są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia i należą do najintensywniejszych rojów meteorów.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

