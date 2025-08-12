Sinice na plaży w Dziwnowie

Sinice na kąpielisku w Dziwnowie, czyli kolejna plaża w Zachodniopomorskiem z zakazem wchodzenia do wody.

Edycja tekstu: Michał Król

To jedyna plaża nad Bałtykiem w województwie, na której taki zakaz obecnie obowiązuje.Charakterystyczne kożuchy pojawiły się jednak także na kąpieliskach śródlądowych. Nie można wchodzić do Zalewu Szczecińskiego w Stepnicy, do jeziora Miedwie w Zieleniewie ani do jeziora Kosiakowo w Mirosławcu.