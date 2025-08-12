Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Remont który ucieszy pieszych i rowerzystów

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Ulica Mazowiecka w Kołobrzegu przejdzie przebudowę. Ucieszy ona głównie pieszych i rowerzystów.
Inwestycja obejmuje głównie budowę nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej. Obecnie na tym odcinku liczącym ponad 1300 metrów brakuje właśnie miejsca dla rowerów, a jadący jednośladami i piesi poruszają się po jednym, ciasnym fragmencie bruku.

Cała inwestycja ma dwa zadania – zapowiada wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś.

- Kwestia połączenia centrum miasta tak naprawdę z Dźwirzynem i z Grzybowem dalej. Kwestia bezpieczeństwa - to trzy duże osiedla, które są realizowane wzdłuż ulicy Mazowieckiej. Teraz będziemy mieli ciąg pieszy i rowerowy, więc mieszkańcy będą mogli normalnie w sposób cywilizowany przemieszczać się - mówi Kuś.

Powiat podpisał umowę na realizację tej inwestycji. Prace ruszą jednak dopiero we wrześniu, by nie powodować dodatkowych utrudnień w sezonie letnim. Całość powinna być gotowa przed przyszłoroczną majówką, a koszt wszystkich prac to 2,7 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

