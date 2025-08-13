Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Placówka dla dorosłych ze spektrum autyzmu powstanie w Stargardzie

Region Jarosław Gowin

Fot. UM w Stargardzie
Placówka dla osób o szczególnych potrzebach powstanie w Stargardzie. Chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie wsparcie znajdą dorośli ze spektrum autyzmu.
Podopieczni będą mogli trenować tam umiejętności społeczne, otrzymają wsparcie psychologa, wezmą udział w terapii zajęciowej i rehabilitacji. Dom będzie funkcjonował w budynku przy ul. Składowej. Utworzenie nowej placówki będzie kosztować ponad pięć i pół miliona złotych. Z tego trzy miliony to fundusze unijne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

