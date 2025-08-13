Dodatkowe pociągi na "Żagle 2025"

Będą dodatkowe pociągi POLREGIO, które dowiozą chętnych na szczecińską imprezę "Żagle 2025".

Dodatkowe połączenia - 15 sierpnia





Dodatkowe połączenia - 16 sierpnia:





Dodatkowe połączenia - 17 sierpnia:





W pociągach obowiązuje ta sama taryfa biletowa, co w przypadku innych regularnych połączeń POLREGIO.

W najbliższy weekend, na Odrze, będzie można podziwiać kilkadziesiąt pływających jednostek. Podróżni skorzystają z 19 specjalnych połączeń. Składy będą kursować od piątkowego wieczora. Ostatni pociąg ze Szczecina odjedzie w poniedziałek, kilka minut po północy.Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)Poc. 80532 relacji Szczecin Gł. (23:30) - Gryfino (23:53)Poc. 80315/4 relacji Gryfino (20:30) - Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 15/16 sierpniaPoc. 80760/1 relacji Szczecin Gł. (21:23) - Goleniów (21:59)Poc. 80762/3 relacji Szczecin Gł. (23:10) - Goleniów (23:44)Poc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)Poc. 80308/9 relacji Goleniów (22:33) - Szczecin Gł. (23:11)Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)Poc. 80532 relacji Szczecin Gł. (23:30) - Gryfino (23:53)Poc. 80314 relacji Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)Poc. 80316 relacji Szczecin Gł. (23:21) - Stargard (0:04)Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 16/17 sierpniaPoc. 80762/3 relacji Szczecin Gł. (23:10) - Goleniów (23:44)Poc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)Poc. 80315/4 relacji Gryfino (20:30) - Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 17/18 sierpniaPoc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski