Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Dodatkowe pociągi na "Żagle 2025"

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Będą dodatkowe pociągi POLREGIO, które dowiozą chętnych na szczecińską imprezę "Żagle 2025".
W najbliższy weekend, na Odrze, będzie można podziwiać kilkadziesiąt pływających jednostek. Podróżni skorzystają z 19 specjalnych połączeń. Składy będą kursować od piątkowego wieczora. Ostatni pociąg ze Szczecina odjedzie w poniedziałek, kilka minut po północy.

Dodatkowe połączenia - 15 sierpnia:
Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)
Poc. 80532 relacji Szczecin Gł. (23:30) - Gryfino (23:53)
Poc. 80315/4 relacji Gryfino (20:30) - Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)
Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 15/16 sierpnia
Poc. 80760/1 relacji Szczecin Gł. (21:23) - Goleniów (21:59)
Poc. 80762/3 relacji Szczecin Gł. (23:10) - Goleniów (23:44)
Poc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)
Poc. 80308/9 relacji Goleniów (22:33) - Szczecin Gł. (23:11)

Dodatkowe połączenia - 16 sierpnia:
Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)
Poc. 80532 relacji Szczecin Gł. (23:30) - Gryfino (23:53)
Poc. 80314 relacji Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)
Poc. 80316 relacji Szczecin Gł. (23:21) - Stargard (0:04)
Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 16/17 sierpnia
Poc. 80762/3 relacji Szczecin Gł. (23:10) - Goleniów (23:44)
Poc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)

Dodatkowe połączenia - 17 sierpnia:
Poc. 80530 relacji Szczecin Gł. (19:30) - Gryfino (19:53)
Poc. 80315/4 relacji Gryfino (20:30) - Szczecin Gł. (21:08) - Stargard (21:45)
Poc. 80342 relacji Szczecin Gł. (0:06) - Stargard (0:42) - w nocy 17/18 sierpnia
Poc. 80349 relacji Stargard (22:38) - Szczecin Gł. (23:17)

W pociągach obowiązuje ta sama taryfa biletowa, co w przypadku innych regularnych połączeń POLREGIO.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11263 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7480 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 6468 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 5850 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5368 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]
Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty