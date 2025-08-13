Mieszkańcy Zachodniopomorskiego mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenie

Startują Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. Dzięki nim, mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mogli skorzystać z finansowego wsparcia wynoszącego blisko 6 tys. złotych.
To środki na realizację studiów podyplomowych, egzaminów czy szkoleń zawodowych.
Pierwszy nabór rusza 18 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku 55 lat i więcej.
Szczegóły można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pierwszy nabór rusza 18 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku 55 lat i więcej.
Szczegóły można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski