Radio Szczecin » Region
Mieszkańcy Zachodniopomorskiego mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Startują Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. Dzięki nim, mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mogli skorzystać z finansowego wsparcia wynoszącego blisko 6 tys. złotych.
To środki na realizację studiów podyplomowych, egzaminów czy szkoleń zawodowych.
Pierwszy nabór rusza 18 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku 55 lat i więcej.
Szczegóły można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

