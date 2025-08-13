Czas pomyśleć o szkolnej wyprawce

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zbliża się wrzesień - to czas, żeby pomyśleć o szkolnej wyprawce. Dobrze skompletowana, nie musi kosztować fortuny i być wyzwaniem dla rodziców - uspokaja gość we wtorkowym cyklu: "Zapytaj Eksperta" Radia Szczecin.

- Pozwala na to duża różnorodność na rynku - mówi Magdalena Zawacka-Walczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie. - Można skompletować piękną, dobrej jakości wyprawkę, myślę, że za w miarę przyzwoitą cenę. Dużo tych promocji, dwa zeszyty plus jeden gratis, kredki ołówkowe plus kredki świecowe, także na pewno można rzeczy dobrej jakości, ale też, żeby cieszyły dziecko, szczególnie te młodsze dzieci,



- Nie przesadzajmy z wielkością plecaków - dodaje Zawacka-Walczak. - Te dzieci w klasach 1-3 są naprawdę malutkie. Czasem te plecaki są prawie takie jak dzieci, a tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Klasy 1-3 pobierają naukę w jednej sali. Każde dziecko ma tam swoją półeczkę i jakby nie ma potrzeby tak dużych plecaków, tak mocno załadowanych.



Z badania PayPo wynika, że największa grupa rodziców (36%) planuje przeznaczyć na wyprawkę szkolną kwotę od 251 do 500 złotych.



