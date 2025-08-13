Zmiany w kursowaniu tramwajowej "6"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ważna wiadomość dla pasażerów korzystających ze szczecińskiej komunikacji miejskiej.

- W związku z organizacją imprezy "Żagle 2025" od czwartku nastąpi zmiana trasy kursowania tramwajowej szóstki - mówi Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Tramwaje linii "6" będą kursować na trasie Pomorzany, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Hołdu Pruskiego, Matejki, Bibuła, Gocław z pominięciem ulicy Jana z Kolna, bez zmiany w częstotliwości kursowania.



Powrót do stałej organizacji komunikacji miejskiej planowany jest we wtorek 19 sierpnia o godzinie 5.00 nad ranem.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski