Problem ze ściekami w jeziorze Nowogardzkim. Burmistrz zapytał eksperta

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowogard chce długofalowo zadbać o pobliskie jezioro i podejmuje współpracę z ekspertem z Poznania.

W maju informowaliśmy o złym stanie jeziora Nowogardzkiego i problemie ścieków wpływających do akwenu. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr planuje zadbać o stan jeziora dwutorowo. W tym celu odbył konsultację z inż. Andrzejem Osuchem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.



- Zaproponował nam, w jaki sposób moglibyśmy zrekultywować jezioro. Jest to oczywiście proces wieloletni, mówi się od 5 do 10 lat. Jezioro powinno bronić się samo przed nadmiarem azotu, jezioro powinno bronić się samo przed nadmiarem fosforu - mówi burmistrz Nowogardu.



- Ogłoszony został też przetarg na przebudowę kanalizacji, by woda opadowa nie mieszała się ze ściekami - dodaje burmistrz. - To jest największa bolączka jeziora Nowogardzkiego i przede wszystkim Nowogardu, że przy większej ulewie ścieki potrafiły płynąć do jeziora. Chcemy ten wieloletni problem w końcu rozwiązać.



Rozstrzygnięcie ofert przetargowych planowane jest na koniec września.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski