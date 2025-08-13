Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Syn rzucił się z nożem na ojca. Jest akt oskarżenia

Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura w Gryficach skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie wobec syna, który dokonał rozboju i usiłował zabić swojego ojca.
Do zdarzenia miało dojść 13 lutego bieżącego roku w miejscowości Wlewo. Śledczy ustalili, że Piotr S. domagał się od ojca pieniędzy na alkohol. Gdy ten mu odmówił, podejrzany zadał mu kilkanaście ciosów nożem kuchennym w okolice głowy i szyi.

Następnie zabrał mu 200 złotych i uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony sam wezwał pogotowie.

Piotr S. nie przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany, więc odpowie przed sądem w ramach recydywy. Grozi mu od 15 lat do dożywocia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze

