Wyrok po znieważeniu ratownika medycznego

50-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego znieważył ratownika medycznego - w trybie przyspieszonym został skazany przez sąd.
Mając blisko 3 promile alkoholu znieważył ratownika medycznego, gdy ten udzielał mu pomocy. Oskarżonemu wymierzono karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na rok.
Ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków ratowania życia są funkcjonariuszami publicznymi, a każdy kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, bądź czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków ratowania życia są funkcjonariuszami publicznymi, a każdy kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, bądź czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski