Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych będzie mieć nową siedzibę

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie zyska nową siedzibę. Instytucja podpisała z miastem umowę użyczenia na remont willi przy al. Wojska Polskiego.





Stworzenie nowej siedziby będzie możliwe, dzięki współfinansowaniu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.- Budynek wymaga generalnego remontu z zewnątrz, jak i wewnątrz - mówi wiceprezes zarządu fundacji Joanna Szuberla. - Pamiętajmy, że my musimy spełnić wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Fakt, że mieliśmy wspaniałych architektów, którzy wzięli pod uwagę wszystko tak, żeby to było funkcjonalne oczywiście dla mieszkańców Szczecina i dla nas jako dla pracowników, żebyśmy mogli spełniać swoje marzenia i pomagać po prostu chorym w tym nowym miejscu.Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu. Więcej na temat inwestycji będzie można posłuchać w niedzielę w audycji "Pożyteczni" prowadzonej przez Małgorzatę Furgę.