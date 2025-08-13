Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych będzie mieć nową siedzibę

Region Julia Nowicka

Zrzut ekranu: facebook.com/fundacjazhdd
Zrzut ekranu: facebook.com/fundacjazhdd
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie zyska nową siedzibę. Instytucja podpisała z miastem umowę użyczenia na remont willi przy al. Wojska Polskiego.
Stworzenie nowej siedziby będzie możliwe, dzięki współfinansowaniu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Budynek wymaga generalnego remontu z zewnątrz, jak i wewnątrz - mówi wiceprezes zarządu fundacji Joanna Szuberla. - Pamiętajmy, że my musimy spełnić wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Fakt, że mieliśmy wspaniałych architektów, którzy wzięli pod uwagę wszystko tak, żeby to było funkcjonalne oczywiście dla mieszkańców Szczecina i dla nas jako dla pracowników, żebyśmy mogli spełniać swoje marzenia i pomagać po prostu chorym w tym nowym miejscu.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu. Więcej na temat inwestycji będzie można posłuchać w niedzielę w audycji "Pożyteczni" prowadzonej przez Małgorzatę Furgę.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Budynek wymaga generalnego remontu z zewnątrz, jak i wewnątrz - mówi wiceprezes zarządu fundacji Joanna Szuberla.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11328 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7520 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 6918 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 6080 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5379 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]
Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty