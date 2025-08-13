Piesi pielgrzymki na Jasnej Górze. Niektórzy wędrowali 20 dni [ZDJĘCIA]

Uczestnicy Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę dotarli w środę do celu.

Zwieńczeniem pielgrzymki była południowa msza na jasnogórskich Błoniach.











Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najbardziej wytrwali szli 20 dni dni i blisko 650 kilometrów, jednak duża część wybierała krótkie etapy. Wszyscy stanęli przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w jasnogórskim klasztorze.Pielgrzymi z Zachodniopomorskiego, ale też na przykład z Siedlec mają swoje przemyślenia związane z pielgrzymką.- Ogromna lekcja dla osoby wdzięczności, pokory i naprawdę dobrego ducha - przyznaje 16-letnia Ola, która była na pielgrzymce drugi raz.- Wyzwoliłem się z nałogu alkoholowego. Od 14 lat jestem trzeźwym ojcem, mężem, dziadkiem. Starałem się pomóc, być fizycznie, psychicznie, duchowo, a także udzielić poradę dla młodych osób - dodaje Tadeusz z Siedlec, który "Szczecińską" wybrał pierwszy raz.- Kończy się pewien etap - przyznaje wieloletni przewodnik pielgrzymki ks. Daniel Majchrzak. - Za chwilę wrócimy do domu, będzie moc być pielgrzymem nadziei, tak jak przez cały czas pielgrzymki w tej tematyce gdzieś się poruszaliśmy, w tematyce roku jubileuszowego, by być pielgrzymem nadziei tam gdzie żyjemy, tam gdzie jesteśmy.