Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pierwszy żaglowiec wpłynął do Szczecina. Od piątku świętowanie [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Żaglowiec Anny von Hamburg wpłynął do Szczecina. Fińska jednostka jako pierwsza melduje się u stóp Wałów Chrobrego na tegoroczne Żagle.
- Niebawem będzie można wypatrywać charakterystycznego drewnianego kadłuba - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. - Wpłynie polska jednostka Bryza H, która będzie cumowała przy Nabrzeżu Pasażerskim. Największego ruchu jednostek możemy spodziewać się w czwartek od godziny 11, mniej więcej do późnych godzin wieczornych.

Przy szczecińskich nabrzeżach podczas Żagli będzie cumować 30 jednostek. Będzie je można oglądać przy Bulwarze Chrobrego, Nabrzeżu Pasażerskim i Nabrzeżu Wieleckim.

Impreza Żagle 2025 rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli.


Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Niebawem będzie można wypatrywać charakterystycznego drewnianego kadłuba - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11328 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7520 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 6918 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 6080 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5379 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]
Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty