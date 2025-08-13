Pierwszy żaglowiec wpłynął do Szczecina. Od piątku świętowanie [ZDJĘCIA]

Żaglowiec Anny von Hamburg wpłynął do Szczecina. Fińska jednostka jako pierwsza melduje się u stóp Wałów Chrobrego na tegoroczne Żagle.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Niebawem będzie można wypatrywać charakterystycznego drewnianego kadłuba - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. - Wpłynie polska jednostka Bryza H, która będzie cumowała przy Nabrzeżu Pasażerskim. Największego ruchu jednostek możemy spodziewać się w czwartek od godziny 11, mniej więcej do późnych godzin wieczornych.Przy szczecińskich nabrzeżach podczas Żagli będzie cumować 30 jednostek. Będzie je można oglądać przy Bulwarze Chrobrego, Nabrzeżu Pasażerskim i Nabrzeżu Wieleckim.