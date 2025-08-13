Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Będzie kompleksowy remont kołobrzeskiego kina

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Władze Kołobrzegu planują kompleksowy remont miejscowego kina. Chodzi o jedyny taki obiekt w mieście.
Po tym, jak miasto przejęło od prywatnego przedsiębiorcy Kino Wybrzeże, wymieniło w nim projektor i nagłośnienie. Był to pierwszy etap zmian w Wybrzeżu. Urzędnicy chcą jednak, by obiekt podążał z duchem czasu. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada kolejny, tym razem kompleksowy remont kina.

- Ten pierwszy remont to był w zasadzie remont doraźny, aby kino mogło bez przeszkód funkcjonować. Chcemy, aby nasze kołobrzeskie kino, choć jednosalowe, było w pełni wyposażone, nowoczesne i chętnie odwiedzane przez mieszkańców - podkreśla Kujaczyński.

Prace obejmą zarówno dach, elewację i fundamenty, ale także wnętrze, w tym salę kinową, która zyska nowe fotele oraz hol z częścią gastronomiczną i kasą biletową. W przetargu na dokumentację projektową inwestycji swoją ofertę przedstawiła jedna firma, która oczekuje za usługę blisko 400 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

