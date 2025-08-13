Trzy kolejne kurtyny wodne stanęły centrum miasta

Dla wielu w najbliższych dniach kurtyny wodne mogą okazać się zbawienne, bo synoptycy prognozują, że termometry będą wskazywać nawet 30 stopni Celsjusza.
Słupki zraszające zostały ustawione na placu Zwycięstwa, przy Deptaku Bogusława i w alei Jana Pawła II w Szczecinie. Nowe punkty dołączyły do kurtyn wodnych działających już przy biurowcu Oxygen i na placu Adamowicza.
Będą włączane, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
