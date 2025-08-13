Uroczysta zbiórka w korpusie NATO. Żołnierze gotowi na Święto Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Na dwa dni przed Świętem Wojska Polskiego żołnierze szczecińskiego Korpusu NATO uczcili je uroczystą zbiórką.





- Myślę, że konflikt na Ukrainie był też taką formą obudzenia nas wszystkich. Zaczęliśmy mówić serio o bezpieczeństwie. Przestaliśmy się szkolić tylko dlatego, że potrzebujemy się szkolić, ale zaczęliśmy się szkolić bardziej po to, co jest nam potrzebne. Zdolności nie buduje się w ciągu tygodnia, dwóch. Wymaga to miesięcy, lat, a nawet dekad - mówi dowódca Korpusu generał broni Dariusz Parylak.





Edycja tekstu: Michał Król

Uczestnicy obchodów m.in. złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową ku czci poległych na misjach żołnierzy korpusu. W wydarzeniu uczestniczył też wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, który podkreślał znaczenie współpracy sojuszniczej.- Zrobimy wszystko, żeby pokazać czym jest wojsko, jak ono się zmienia. I zwłaszcza tu, w Szczecinie, w Korpusie, to ma ogromne znaczenie. To przecież szpica NATO, bo to działanie, które pokazuje, że tylko w sojuszu możemy być silni - mówi minister Wziątek.Podczas uroczystości do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jako pierwszy litewski generał dołączył Artūras Radvilas. Objął nowo utworzone stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej i Komunikacji Strategicznej.