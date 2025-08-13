Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Uroczysta zbiórka w korpusie NATO. Żołnierze gotowi na Święto Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Na dwa dni przed Świętem Wojska Polskiego żołnierze szczecińskiego Korpusu NATO uczcili je uroczystą zbiórką.
Uczestnicy obchodów m.in. złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową ku czci poległych na misjach żołnierzy korpusu. W wydarzeniu uczestniczył też wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, który podkreślał znaczenie współpracy sojuszniczej.

- Zrobimy wszystko, żeby pokazać czym jest wojsko, jak ono się zmienia. I zwłaszcza tu, w Szczecinie, w Korpusie, to ma ogromne znaczenie. To przecież szpica NATO, bo to działanie, które pokazuje, że tylko w sojuszu możemy być silni - mówi minister Wziątek.

- Myślę, że konflikt na Ukrainie był też taką formą obudzenia nas wszystkich. Zaczęliśmy mówić serio o bezpieczeństwie. Przestaliśmy się szkolić tylko dlatego, że potrzebujemy się szkolić, ale zaczęliśmy się szkolić bardziej po to, co jest nam potrzebne. Zdolności nie buduje się w ciągu tygodnia, dwóch. Wymaga to miesięcy, lat, a nawet dekad - mówi dowódca Korpusu generał broni Dariusz Parylak.

Podczas uroczystości do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jako pierwszy litewski generał dołączył Artūras Radvilas. Objął nowo utworzone stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej i Komunikacji Strategicznej.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

