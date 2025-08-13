Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szczeciński naukowiec pełnomocnikiem ministra ws. prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych

Region Elżbieta Bielecka

Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczeciński genetyk prof. Andrzej Ossowski pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Badacz będzie doradcą w sprawie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w ramach współpracy polsko-ukraińskiej.
Prof. Ossowski od wielu lat prowadzi badania związane z przywracaniem tożsamości m.in. polskich żołnierzy i ofiar totalitaryzmów. W tym roku jego zespół - wraz ze stroną ukraińską - prowadził ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej na terenie wsi Puźniki. Pogrzeb ofiar ma się odbyć we wrześniu.

Wnioski o kolejne badania, m.in. w Puźnikach są rozpatrywane na Ukrainie. Obecnie IPN we Lwowie prowadzi ekshumacje polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1939 r.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11371 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7570 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 7186 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 6218 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5390 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]
Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]

Najnowsze podcasty