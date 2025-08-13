Szczeciński naukowiec pełnomocnikiem ministra ws. prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych

Szczeciński genetyk prof. Andrzej Ossowski pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Badacz będzie doradcą w sprawie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w ramach współpracy polsko-ukraińskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

Prof. Ossowski od wielu lat prowadzi badania związane z przywracaniem tożsamości m.in. polskich żołnierzy i ofiar totalitaryzmów. W tym roku jego zespół - wraz ze stroną ukraińską - prowadził ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej na terenie wsi Puźniki. Pogrzeb ofiar ma się odbyć we wrześniu.Wnioski o kolejne badania, m.in. w Puźnikach są rozpatrywane na Ukrainie. Obecnie IPN we Lwowie prowadzi ekshumacje polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1939 r.