Woda na Arkonce jest już czysta. "Super zabawa, super słońce i super ciepła woda" [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Arkonka ponownie otwarta. We wtorek wprowadzono tam zakaz kąpieli z powodu wykrycia w wodzie bakterii kałowych.
Bakterie kałowe na Arkonce. Część basenów zamknięta

Bakterie kałowe na Arkonce. Część basenów zamknięta

Miasto poinformowało, że woda w basenach jest już czysta. W środę wiele osób postanowiło się w niej ochłodzić.

- Zjeżdżamy ze zjeżdżalni, pluskamy się. - Pierwszy raz tu jestem. Bardzo fajnie jest. - Super zabawa, super słońce i super ciepła woda. - Pływamy, korzystamy ze zjeżdżalni, a później jeszcze skorzystamy pewnie z jakichś zapiekanek albo lodów - mówią miłośnicy wody i słońca.

By beztrosko korzystać z wody i słońca trzeba zadbać także o bezpieczeństwo. Nie wszyscy o tym pamiętają - alarmuje ratownik Wojciech Sańko.

- Patrząc na to, że to jest jeden z niewielu ciepłych dni w te wakacje, to dzieje się całkiem spory młyn. Czasami jest ciężko zapanować nad młodzieżą. Powinni przynajmniej słuchać się ratowników, ale często ich nie słuchają - mówi Sańko.

Kąpielisko Arkonka jest czynne codziennie od godziny 10 do 19.

Edycja tekstu: Michał Król
Miasto poinformowało, że woda w basenach jest już czysta. W środę wiele osób postanowiło się w niej ochłodzić.
Nie wszyscy o tym pamiętają - alarmuje ratownik Wojciech Sańko.

