Wiceminister MON: dopóki Ukraina się broni, my możemy czuć się bezpieczniej

Region Krzysztof Cichocki

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
"To powód do niepokoju" - tak wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek skomentował medialne doniesienia o załamaniu frontu w Ukrainie.
Zdaniem analityków wojennych, Rosjanie mieli przełamać linię obrony Ukrainy w rejonie Donbasu, przede wszystkim niedaleko Dobropola i Pokrowska.

Ukraińska armia zaprzeczyła tym doniesieniom, jednak cała sytuacja budzi obawy - podkreśla Wziątek.

- Tak, to są powody do niepokoju. Uważam, że dopóki się Ukraina broni, wszyscy im pomagamy, mam na myśli nie tylko Polskę, ale cały obszar demokratycznych państw Europy i świata, tym my możemy się czuć bezpieczniej - mówi Wziątek.

Z jednej strony jest nadzieja, ale z drugiej nie do końca jasno określona perspektywa, tego jak zakończą się rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem - dodaje wiceminister obrony narodowej.

- Nie jest dobrym rozwiązaniem, że z tej rozmowy wyłączony jest pan prezydent Zełenski. Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji i bez udzielenia jej pomocy związanej z bronią i dostawami amunicji, na pewno trudno będzie jej zachować aktualny stan - mówi Stanisław Wziątek.

Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się w piątek na terenie amerykańskiej bazy wojskowej na Alasce.

Edycja tekstu: Michał Król
Ukraińska armia zaprzeczyła tym doniesieniom, jednak cała sytuacja budzi obawy - podkreśla Wziątek.
Z jednej strony jest nadzieja, ale z drugiej nie do końca jasno określona perspektywa, tego jak zakończą się rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem - dodaje wiceminister obrony narodowej.

