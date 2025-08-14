Strażacy z Bornego Sulinowa doczekają się nowej remizy

Strażacy z Bornego Sulinowa będą mieć nowoczesną remizę. Budynek stanie przy ul. Rzemieślniczej, a jego budowa ma zakończyć się jesienią przyszłego roku - podaje portal iszczecinek.pl.
Remiza będzie podzielona na dwie strefy: garaż dla wozów bojowych wraz z zapleczem techniczno-magazynowym oraz część administracyjno-socjalną.
W tej drugiej znajdą się m.in. biura, sala szkoleniowa, szatnie z natryskami i toalety.
Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Połowa to rządowe dofinansowanie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
W tej drugiej znajdą się m.in. biura, sala szkoleniowa, szatnie z natryskami i toalety.
Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Połowa to rządowe dofinansowanie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas