Startuje piąta edycja Markowego Festiwalu w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: mdk.swinoujscie.pl/5-markowy-festiwal/o-festiwalu
źródło: mdk.swinoujscie.pl/5-markowy-festiwal/o-festiwalu
Przez cztery dni publiczność będzie mogła uczestniczyć w koncertach i spektaklach. W Amfiteatrze im. Marka Grechuty wybrzmi kultowy musical Studia Buffo "Metro".
Podczas wyjątkowego koncertu pt. "When a Man Loves a Woman" dla pań zaśpiewają m.in. Andrzej Piaseczny, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Mateusz Ziółko, Mietek Szcześniak i Sławek Uniatowski.

W Muszli Koncertowej zabrzmią "Złote nuty polskiej piosenki" w wykonaniu młodych świnoujścian, a także przeboje z musicali.

W cyklu "Rozmowy Festiwalowe" Łukasz Maciejewski spotka się z Dorotą Segdą, Dorotą Pomykałą, Andrzejem Grabowskim i Grażyną Błęcką-Kolską. Impreza potrwa do niedzieli.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty