Startuje piąta edycja Markowego Festiwalu w Świnoujściu

Przez cztery dni publiczność będzie mogła uczestniczyć w koncertach i spektaklach. W Amfiteatrze im. Marka Grechuty wybrzmi kultowy musical Studia Buffo "Metro".

Podczas wyjątkowego koncertu pt. "When a Man Loves a Woman" dla pań zaśpiewają m.in. Andrzej Piaseczny, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Mateusz Ziółko, Mietek Szcześniak i Sławek Uniatowski.



W Muszli Koncertowej zabrzmią "Złote nuty polskiej piosenki" w wykonaniu młodych świnoujścian, a także przeboje z musicali.



W cyklu "Rozmowy Festiwalowe" Łukasz Maciejewski spotka się z Dorotą Segdą, Dorotą Pomykałą, Andrzejem Grabowskim i Grażyną Błęcką-Kolską. Impreza potrwa do niedzieli.



Autorka edycji: Joanna Chajdas