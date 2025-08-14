Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sprawcy nocnego rozboju w Szczecinie zatrzymani [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
1500 euro łupu. Kryminalni z Niebuszewa odzyskali część pieniędzy, sprawcy trafili za kraty.
Kryminalni ze Szczecina zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju na mieszkańcu miasta. Do zdarzenia doszło w nocy w centrum Szczecina.

Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu saszetkę z dokumentami, kartą płatniczą oraz 1500 euro w gotówce. Dzięki nagraniom z monitoringu, policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawców. To 24- i 31-latek.

Funkcjonariusze odzyskali także część skradzionych pieniędzy. Obaj zatrzymani przyznali się do popełnienia przestępstwa. Usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Na razie na dwa miesiące trafili do aresztu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

