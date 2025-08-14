Piast Szczecin czeka na nowe rowery

Grupa Kolarska Piast Szczecin będzie miała nowe rowery szosowe. Zakup - w połowie - dofinansuje Urząd Marszałkowski.
Szczeciński klub kupi dwa nowe rowery. Na ten cel otrzyma blisko 20 tys. zł.
Sprzęt będzie wykorzystywany do treningu przygotowującego kolarzy do najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych oraz kwalifikacji do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
Rowery trafią do zawodników najpóźniej w październiku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
