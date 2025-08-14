Medycy i pracownicy IPN-u uczcili pamięć Tadeusza Sokołowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

W przeddzień 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, szczecińscy medycy i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej uczcili pamięć profesora, pułkownika Tadeusza Sokołowskiego.

To uczestnik wojny bolszewickiej i jeden z założycieli Pomorskiej Akademii Medycznej.



"Profesor Sokołowski trafił do Szczecina w 1948 roku, szerokie doświadczenie medyczne zdobył między innymi, operując rannych podczas bitwy pod Monte Cassino" - mówiła Marzena Szulc ze szczecińskiego oddziału IPN.



- Był żołnierzem, który zawsze stawał na wezwanie Ojczyzny. Poza tym był wybitnym lekarzem. To właśnie profesor Sokołowski był inicjatorem przetaczania krwi, co w tamtym okresie było bardzo rzadkie - wspominała Szulc.



Profesor Tadeusz Sokołowski był pionierem medycyny w powojennym Szczecinie, jego imieniem nazwano Szpital Uniwersytecki przy Unii Lubelskiej.



Profesor Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że wartości profesora Sokołowskiego są nadal aktualne dla uczelni.



- To nie przypadek, że jest to patron Wielkiego Szpitala Uniwersyteckiego. To jest dla nas zaszczyt, że możemy wracać do sylwetek i postaci, które są bardzo ważne, nie tylko dla pacjentów, ale również dla historii Polski - dodał Domański.



Za swoje zasługi, pułkownik Tadeusz Sokołowski został odznaczony Orderem Virtuti Militari.



