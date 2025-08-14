Nowe źródło gazu ziemnego w Trzebuszu

700 milionów metrów sześciennych wydobywalnego gazu ziemnego odkryto w złożu Trzebusz, w gminie Trzebiatów.
Łączne zasoby gazu w regionie wzrosły do ponad 2 miliardów metrów sześciennych. Za wydobycie i badania tego złoża odpowiedzialny jest Orlen.
Spółka w komunikacie informuje, że do 2030 roku, ich celem jest roczne wydobywanie 4 miliardów metrów sześciennych gazu z krajowych złóż.
Odkrycie w Trzebiatowie ma ułatwić realizację tego zadania.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Spółka w komunikacie informuje, że do 2030 roku, ich celem jest roczne wydobywanie 4 miliardów metrów sześciennych gazu z krajowych złóż.
Odkrycie w Trzebiatowie ma ułatwić realizację tego zadania.
Autorka edycji: Joanna Chajdas