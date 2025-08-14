Nabrzeża przygotowane. "Żagle 2025" czas zacząć [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin odlicza godziny do rozpoczęcia tegorocznych "Żagli 2025". Odliczają je też osoby, które pomagają w organizacji tej imprezy.

Wieczorem przy nabrzeżach Odry pojawią się kolejne trzy jednostki - łącznie możemy spodziewać się ich około trzydziestu. Wszystkie mają pojawić się w Szczecinie w piątek do godziny 15.







Radio Szczecin będzie grało "na żywo" z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu. W piątek i w sobotę.





Przy nabrzeżach Odry rozstawione są już sceny, pojawiły się także stoiska i większość jednostek, które w piątek otworzą się na zwiedzających.- Mnóstwo ludzi ciężko pracuje, żeby impreza była na wysokim poziomie. - Zaczynają się rozstawiać, jeszcze jakoś mało ludzi, ale myślę, że jutro już będą tłumy. - Wygląda to całkiem dobrze chyba. - Impreza jest szykowana z dużym rozmachem. - Mamy scenę, mamy przygotowania wokół sceny, kilka jachtów. - Widać, że coś zaczyna się dziać. Chyba to, co zawsze. Co roku to samo mam wrażenie. - Jestem przekonana, że jutro, pojutrze będziemy zachwyceni - mówią szczecinianie.- 70 procent rzeczy do zrobienia jest już za nami - przyznaje Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. - Większość żaglowców, która będzie cumowała przy Wała Chrobrego już do nas wpłynęła. Mamy rozłożone sceny, stoiska wypełniają się atrakcjami. Około 200-300 osób tworzy to wydarzenie. Jeszcze mamy cały wieczór, cały poranek, więc spokojnie ze wszystkim zdążymy na 100 procent.