Radio Szczecin » Region
Sieć gazowa w regionie będzie rozbudowana

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sieć gazowa w województwie zachodniopomorskim będzie większa i bezpieczniejsza. Głównie dzięki jej rozbudowie, którą planuje Polska Spółka Gazownictwa.
Na mocy umowy - zawartej z lokalnymi samorządowcami - powstaną w naszym regionie dwa nowe gazociągi o łącznej długości 13 kilometrów. Dodatkowo także stacja regulacji wysokiego ciśnienia. Dostęp do sieci uzyskają mieszkańcy między innymi Trzebieszewa czy Mokrawicy. Zasilony w dodatkowy gaz zostanie również pas nadmorski.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2027 roku, a całość ma kosztować ponad 11 milionów złotych.

