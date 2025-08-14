Sieć gazowa w regionie będzie rozbudowana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sieć gazowa w województwie zachodniopomorskim będzie większa i bezpieczniejsza. Głównie dzięki jej rozbudowie, którą planuje Polska Spółka Gazownictwa.

Na mocy umowy - zawartej z lokalnymi samorządowcami - powstaną w naszym regionie dwa nowe gazociągi o łącznej długości 13 kilometrów. Dodatkowo także stacja regulacji wysokiego ciśnienia. Dostęp do sieci uzyskają mieszkańcy między innymi Trzebieszewa czy Mokrawicy. Zasilony w dodatkowy gaz zostanie również pas nadmorski.



Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2027 roku, a całość ma kosztować ponad 11 milionów złotych.