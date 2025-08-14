Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Opiekunowie osób z chorobami otępiennymi zwracają uwagę na trudności z dojazdem do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.

Chodzi o częstotliwość kursowania autobusu komunikacji miejskiej, który dowozi pasażerów do DPS-u przy ulicy Kruczej. Funkcjonuje tu Centrum Wsparcia „Niezapominajka”, gdzie opiekunowie mogą korzystać z usług świetlicy wytchnieniowej. Ich podopieczni mają tam na kilka godzin zapewnione zajęcia, terapię oraz posiłki.



Jedyny autobus, który dociera pod sam DPS, czyli numer 82, jeździ według opiekunów zdecydowanie za rzadko. - W godzinowych odstępach. Chociaż co pół godziny by jeździł, to dla mnie to by było o niebo. To dla kogo ten autobus jest? - pytają pasażerowie.



O częstsze kursowanie autobusów zapytaliśmy Kacpra Reszczyńskiego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Obecnie Zarząd Drugi Transportu Miejskiego nie ma planów zwiększenia częstotliwości kursów. Z uwagi na występujące na linii 82 potoki pasażerskie nie jest wymagane zwiększenie częstotliwości - odpowiada.



- Te zajęcia w świetlicy są darmowe, stąd też nie ma tutaj dodatkowego transportu dla osób korzystających ze wsparcia - mówi z kolei Maciej Homis, rzecznik Miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.



Najbliższe przystanki innych linii są zlokalizowane około 600 metrów od DPS.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski