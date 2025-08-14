Naprawa na Niebuszewie pod koniec września

Remont w okolicy szczecińskiego Dworca Niebuszewo ma ruszyć pod koniec września. Chodzi o skrzyżowanie ulic Boguchwały i Asnyka.
Ekspertyza miała być gotowa do końca czerwca, a remont miał rozpocząć się w wakacje. Jak mówi Marcin Wiśniewski, opóźnienie w tym zakresie jest niezależne od wykonawcy. - Politechnika Warszawska wykonuje tą ekspertyzę, potrzebowała więcej czasu, były wizje lokalne i teraz dlatego jest takie przesunięcie - tłumaczy Wiśniewski.
Naprawa w okolicach szczecińskiego Dworca Niebuszewo ma zostać wykonana w ramach gwarancji.
- Uszczerbiona kostka brukowa i zapadnięte studzienki kanalizacyjne są uciążliwe nie tylko dla mieszkańców, ale także i dla kierowców. Obecnie trwa sporządzanie szczegółowej ekspertyzy w tym zakresie - informuje Marcin Wiśniewski, wiceprezes zarządu ZUE SA.
