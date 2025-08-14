Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przedszkole i nie tylko. Nowa inwestycja w regionie

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W podkołobrzeskim Budzistowie powstanie nowe przedszkole. W obiekcie znajdzie się również miejsce na bibliotekę i świetlicę wiejską.
Nowy, dwukondygnacyjny obiekt powstanie dokładnie w miejscu starego przedszkola przy ulicy Kołobrzeskiej. Wójt gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że nowy budynek ma łączyć kilka funkcji.

- Obiekt, który przede wszystkim będzie służył i tym najmniejszym, ale również tym starszym. Parter to pomieszczenia dla przedszkola. Na pierwszym piętrze będą biblioteka i sale wielofunkcyjne - wymienia Wolski.

Prace potrwają 330 dni. W czasie rozbiórki starego budynku, jak i prac budowlanych dostępne będą natomiast obiekty sportowe, które mieszczą się na tej samej działce.

- Będzie to wszystko na tyle zabezpieczone, żeby nie tylko dojścia, ale również normalne użytkowanie tych obiektów będzie dopuszczone - dodaje Wolski.

Inwestycja będzie kosztowała blisko 6 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

