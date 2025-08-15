Korki na drogach w stronę morza [AKTUALIZACJE]

Ważna informacja dla kierowców - już są utrudnienia w drodze nad morze.

Godz. 14:00

Na drogach w kierunku morza nadal tłoczno - ale mniej niż jeszcze przed godziną - na węźle Kijewo. Zwalniamy przed zjazdem na Chociwelkę, czyli drogę wojewódzką 142, a później w okolicach Rurki i nieco wolniej jedziemy do zjazdu na S6. Niezmiennie spowalnia nas też odcinek S3 w Troszynie - to zwężenie przy remoncie.



W drugą stronę w tłoku jedziemy od węzła Podjuchy do Radziszewa.







Na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.







Godz. 13:00

Nadal spore utrudnienia na trasie nadmorskiej, od węzła Podjuchy aż do zjazdu na S6. Największy tłok jak zawsze w okolicach węzła Kijewo, dalej też na obwodnicy Goleniowa i w Troszynie.



W drugą stronę też nie pojedziemy zbyt szybko - przed węzłem Kijewo i od Kijewa do węzła Klucz.





Godz. 12:00

W Turowie między Szczecinkiem a miejscowością Okonek zderzyły się cztery samochody - nikomu nic się nie stało, ruch odbywa się tam wahadłowo, kieruje nim policja.



Nadal trudny dojazd nad morze, tłoczno zaczyna się robić przed węzłem Podjuchy na A6 - nieco więcej luzu jest dopiero na wysokości Klinisk, ale niedługo, bo wolniej, pojedziemy znów mniej więcej od Goleniowskiego Parku Przemysłowego aż do zjazdu na S6.



W stronę Świnoujścia i Międzyzdrojów zwolnimy też przy robotach drogowych w Troszynie i na wysokości Wolina.



W drugą stronę zjazd z S6 z zatorem.





Słuchacz informuje o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej 109. - Darek, korek jest od spod Płot do samych Gryfic





Godz. 11:00

Nadal trudna sytuacja w drodze nad morz. Dobra informacja jest taka, że są mniejsze utrudnienia przed węzłem Klucz. Gorsza, że zaraz za węzłem klucz na A6 zaczyna się zator. Największe natężenie mamy od węzła Podjuchy do zjazdu na Dąbie i Wielgowo.

Ale dalej nie jest dużo łatwiej - tłoczno do zjazdu w S3, a pełnej prędkości w zasadzie nie rozwiniemy do rozwidlenia z S6.





Jadący w stronę Międzyzdrojów i Świnoujścia zwolnią też w Troszynie - to przez remont.

Dajcie znać, jakie macie pomysły na ominięcie korka - czujny telefon czeka - 510 777 222 .





Godz. 10:00

Jeszcze większy tłok na trasie nad morze. S3 od strony Gorzowa - zator przed węzłem Klucz ma około czterech kilometrów. Jak go ominąć - można spróbować drogą numer 120 w stronę Wełtynia, później przez Radziszewo i do A6. Nie polecamy jazdy przez Stare Czarnowo, bo na DW119 do Płoni też tłoczno.



Dalej mamy zator na A6 - od węzła Podjuchy właściwie aż po rozwidlenie S3 - chociwelka, czyli DW142. W zasadzie dalej też tłoczno - do Rurki. Jedziemy, ale bardzo wolno.





Godz. 8:50

Jadący od strony Gorzowa muszą się przygotować na zator na S3 przed węzłem Klucz - zaczyna się w Wysokiej Gryfińskiej. Kilka kilometrów spokoju, aż trafiamy na węzeł Podjuchy, tam znów tłoczno - i tak do węzła Kijewo, za Kijewem też nie rozwiniemy pełnej dopuszczalnej prędkości - aż do końca A6, czyli do rozjazdu S3-DW142.

Można spróbować pojechać przez Załom i Kliniska, ale z naszych informacji wynika, że korek na głównej nie jest jeszcze aż tak dramatyczny, a mieszkańcy Klinisk będą mogli pospać dłużej