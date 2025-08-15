Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dziś Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Region Piotr Kołodziejski

Jasna Góra. Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]
W piątek w Kościele Katolickim jedna z najważniejszych uroczystości - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Maryja pokazuje drogę do życia wiecznego - mówi ks. Robert Mrozowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach.

- I to zjednoczenie z Chrystusem jest właśnie konsekwencją jej takiej ścisłej współpracy z łaską Bożą. Maryja staje się dla każdego człowieka znakiem tej drogi i tego zjednoczenia. To znaczy, że człowiek może być tak blisko Pana Boga - mówi ks. Mrozowski.

W 1950 roku papież Pius XII ogłosił tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą jako dogmat wiary. Początki uroczystości sięgają piątego wieku, w szóstym zaczęła rozszerzać swój zasięg.

Wniebowzięcie, w polskiej tradycji ludowej, nazywa się również Świętem Matki Bożej Zielnej. W kościele święcimy kwiaty i zioła.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Piotra Kołodziejskiego.

