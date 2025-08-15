Dziś Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W piątek w Kościele Katolickim jedna z najważniejszych uroczystości - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Edycja tekstu: Michał Król

Maryja pokazuje drogę do życia wiecznego - mówi ks. Robert Mrozowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach.- I to zjednoczenie z Chrystusem jest właśnie konsekwencją jej takiej ścisłej współpracy z łaską Bożą. Maryja staje się dla każdego człowieka znakiem tej drogi i tego zjednoczenia. To znaczy, że człowiek może być tak blisko Pana Boga - mówi ks. Mrozowski.W 1950 roku papież Pius XII ogłosił tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą jako dogmat wiary. Początki uroczystości sięgają piątego wieku, w szóstym zaczęła rozszerzać swój zasięg.Wniebowzięcie, w polskiej tradycji ludowej, nazywa się również Świętem Matki Bożej Zielnej. W kościele święcimy kwiaty i zioła.