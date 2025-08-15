Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Żagle 2025 oficjalnie wystartowały

Region Krzysztof Cichocki, Jakub Tomala

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przed nami trzy dni atrakcji podczas wydarzenia Żagle 2025. Od piątku do niedzieli Szczecin zamieni się w tętniący życiem port pełen żagli, muzyki i morskiej atmosfery.
Tłumy na Wałach Chrobrego. Warto przygotować dzieci ws. bezpieczeństwa

Tłumy na Wałach Chrobrego. Warto przygotować dzieci ws. bezpieczeństwa

Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]
Pierwszy dzień imprezy przyniesie masę atrakcji dla rodzin, fanów muzyki i miłośników morskich klimatów. Na najmłodszych od południa za Muzeum Narodowym czekać będzie strefa dziecięca, a po dwóch stronach Odry pojawią się m.in. wesołe miasteczka. O godzinie 12 sprzed pomnika Adama Mickiewicza wyruszy widowiskowy marsz orkiestr dętych.

Na miłośników morskich klimatów na nabrzeżach Odry czekają żaglowce, a dokładnie 30 europejskich jednostek, które do 15 mają być już w komplecie - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.

- Wieczorami część tych pokładów jest wynajęta pod imprezy komercyjne, więc będą one siłą rzeczy niedostępne. Natomiast w ciągu dnia jak najbardziej będzie można zwiedzić, zrobić zdjęcie i porozmawiać z załogą - mówi Wołosz.

Na szczecińskiej Łasztowni i na Wałach Chrobrego zbierają się pierwsi odwiedzający. Jak sami mówią, impreza dopiero się rozkręca, ale już czekają na dobrą zabawę. Niektórzy na Żagle przyjechali spoza Szczecina.

- Dopiero tyle co przyjechaliśmy z Wielkopolski. Pierwszy raz jesteśmy na Żaglach. Wybieramy się na pomnik Jarzyna ze Szczecina. - Narzeczony mnie namówił. Jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy. Okaże się, wszystko przed nami - mówią pierwsi odwiedzający.

Na uczestników czekają dwie sceny muzyczne - scena główna i szantowa, a także wiele stoisk - m.in. z przekąskami. Jednak sami odwiedzający przyznają - największą atrakcją są żaglowce.

- Planujemy pooglądać trochę tych żaglowców. Mam nadzieję, że będzie wstęp, że można będzie zajrzeć do środka. Zawsze jest świetna atmosfera, dobre jedzenie. Polecamy każdemu, kto nie był, warto spróbować - mówi uczestniczka.

Pierwszy dzień żagli na scenie głównej przy ulicy Komandorskiej zwieńczy koncert jubileuszowy Piotra Banacha. Start o godzinie 19.

Żagle 2025 rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu.
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Na szczecińskiej Łasztowni i na Wałach Chrobrego zbierają się pierwsi odwiedzający. Jak sami mówią, impreza dopiero się rozkręca, ale już czekają na dobrą zabawę.
Na uczestników czekają dwie sceny muzyczne - scena główna i szantowa, a także wiele stoisk - m.in. z przekąskami. Jednak sami odwiedzający przyznają - największą atrakcją są żaglowce.

