Grupa Azoty Polyolefins odstępuje od umowy ws. realizacji Projektu Polimery

Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o odstąpieniu od umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, z przyczyn obciążających wykonawcę, czyli Hyundai Engineering. Naliczyła w związku z tym kary umowne 111,83 mln euro - podała Grupa Azoty.

Jak podano, odstąpienie od umowy nastąpiło w związku z opóźnieniem w odbiorze kluczowych kamieni milowych, brakiem pomyślnego ukończenia ruchów testowych w terminie, osiągnięciem limitu kar umownych naliczonych za opóźnienie oraz nieosiągnięciem porozumienia w przedmiocie roszczeń wzajemnych stron ani kontynuowania dalszych rozmów w oparciu o umowę standstill.Z komunikatu wynika, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy EPC oraz nota obciążeniowa dotycząca wskazanych kar umownych zostały w 14 sierpnia 2025 roku doręczone wykonawcy.Na początku sierpnia Grupa Azoty informowała, że po wygaśnięciu umowy o współpracy i stabilizacji w ramach realizacji projektu Polimery Police oraz nieosiągnięciu porozumienia w przedmiocie roszczeń wzajemnych, Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o naliczeniu kar umownych za opóźnienie na podstawie klauzuli umowy EPC w wysokości 111,8 mln euro.9 sierpnia Grupa Azoty Polyolefins otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji w związku z nienależytym wykonaniem umowy o realizację projektu Polimery Police.W ramach umowy z 11 maja 2019 r. wykonawca miał zrealizować, w tym zaprojektować oraz wybudować, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewnić osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Umowa ta przewidywała, że całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wyniesie ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne, czyli wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp. Na pozostałą kwotę składać się miały nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH (instalacji propylenu), koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.Wykonawca miał kompleksowo zrealizować, w tym zaprojektować oraz wybudować nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewnić osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Obie instalacje – Instalacja PDH (produkcja propylenu) oraz Instalacja PP (produkcja polipropylenu) - miały zostać zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii (odpowiednio: Oleflex firmy UOP należącej do koncernu Honeywell oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, działa również na rynkach takich produktów, jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.