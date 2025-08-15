Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Eksperci w RSnW: znaczeni Bitwy Warszawskiej jest ogromne

Region Krzysztof Cichocki

Bitwa Warszawska: polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920. Fot. archiwa.gov.pl (CC0 domena publiczna)
Bitwa Warszawska: polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920. Fot. archiwa.gov.pl (CC0 domena publiczna)
"To bitwa, która decydowała o losach świata" - tak o Bitwie Warszawskiej w jej 105. rocznicę mówią historycy, którzy gościli w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Dziś Święto Wojska Polskiego
W 1920 roku Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią Czerwoną, powstrzymując ofensywę bolszewicką. Wygrana polskich żołnierzy na blisko 20 lat zapewniła naszemu krajowi niepodległość i uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją komunistyczną.

To jedna z najważniejszych bitew w historii Polski i świata - przyznał Grzegorz Czapski, historyk i nauczyciel w I LO w Szczecinie.

- Bitwa, która powstrzymała komunizm przez 20 lat, zatrzymała rewolucję rosyjską. To jak gdyby też spowodowało, że mogła się rozwijać demokracja, mogła się rozwijać wolność, taka jaką znamy - mówił Czapski.

Polska swoim zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej pokazała innym krajom, szczególnie tym zachodnim, że istnieje - dodał Artur Szparaga, nauczyciel historii w LO I w Szczecinie i student Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

- To pokazanie, że my tak naprawdę mamy zdolności powstrzymania wroga, że jesteśmy na tyle silni, że możemy to zrobić. To też mogło pokazać Zachodowi, że zobaczcie, my tu jesteśmy, walczymy i że też jakiś głos w tej dyskusji ogólnoeuropejskiej też mamy - mówił Szparaga.

W rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To dzień hołdu dla polskich żołnierzy zarówno walczących w przeszłości, jak i służących współcześnie.

Edycja tekstu: Michał Król
To jedna z najważniejszych bitew w historii Polski i świata - przyznaje Grzegorz Czapski, historyk i nauczyciel w I LO w Szczecinie.
Polska swoim zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej pokazała innym krajom, szczególnie tym zachodnim, że istnieje - dodaje Artur Szparaga, nauczyciel historii w LO I w Szczecinie.

