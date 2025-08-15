Eksperci w RSnW: znaczeni Bitwy Warszawskiej jest ogromne

"To bitwa, która decydowała o losach świata" - tak o Bitwie Warszawskiej w jej 105. rocznicę mówią historycy, którzy gościli w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W 1920 roku Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią Czerwoną, powstrzymując ofensywę bolszewicką. Wygrana polskich żołnierzy na blisko 20 lat zapewniła naszemu krajowi niepodległość i uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją komunistyczną.





To jedna z najważniejszych bitew w historii Polski i świata - przyznał Grzegorz Czapski, historyk i nauczyciel w I LO w Szczecinie.





- Bitwa, która powstrzymała komunizm przez 20 lat, zatrzymała rewolucję rosyjską. To jak gdyby też spowodowało, że mogła się rozwijać demokracja, mogła się rozwijać wolność, taka jaką znamy - mówił Czapski.





Polska swoim zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej pokazała innym krajom, szczególnie tym zachodnim, że istnieje - dodał Artur Szparaga, nauczyciel historii w LO I w Szczecinie i student Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.





- To pokazanie, że my tak naprawdę mamy zdolności powstrzymania wroga, że jesteśmy na tyle silni, że możemy to zrobić. To też mogło pokazać Zachodowi, że zobaczcie, my tu jesteśmy, walczymy i że też jakiś głos w tej dyskusji ogólnoeuropejskiej też mamy - mówił Szparaga.





W rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To dzień hołdu dla polskich żołnierzy zarówno walczących w przeszłości, jak i służących współcześnie.