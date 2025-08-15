Kołobrzeski magistrat szuka najpiękniejszych balkonów i ogródków

Najpiękniejsze balkony i przydomowe ogródki chce nagrodzić kołobrzeski magistrat. Urzędnicy czekają na zgłoszenia od mieszkańców.

Edycja tekstu: Michał Król

To druga edycja miejskiego konkursu. Władze Kołobrzegu chcą docenić osoby, które potrafią zadbać o zieleń. Rzecznik urzędu miasta Michał Kujaczyński zachęca do prezentowania własnych aranżacji.- Ten konkurs to taka wyjątkowa okazja, aby pokazać, jak pięknie potrafimy zadbać o taką naszą własną, zieloną, najbliższą przestrzeń, właśnie balkon albo ogródek. Przy okazji promować estetykę, kreatywność i ekologiczne rozwiązania w naszym mieście - mówi Kujaczyński.Co istotne, kategoria ogródków nie dotyczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, lecz zieleni przydomowej. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w urzędzie lub mailowo (urzad@um.kolobrzeg.pl) do końca sierpnia. Następnie będą one oceniane przez komisję na czele z miejskim ogrodnikiem. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.