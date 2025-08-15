Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Tu trzeba być - mówili uczestnicy uroczystego apelu z udziałem pododdziałów honorowych przed Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Dziś Święto Wojska Polskiego
W tym roku uroczystości odbywają się pod hasłem "Dziękujemy za waszą służbę".

- Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego oraz święto jego konkretnej jednostki wojskowej to są dwa najważniejsze dni w roku - mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- Mój syn jest w Kompanii Honorowej. Popłakałam się już. Jesteśmy bardzo dumni z syna, z naszych żołnierzy i z tej uroczystości. - Jesteśmy Polakami po prostu. - Z mężem przyszliśmy dziecku pokazać uroczystość, żeby kształtować dobre wartości patriotyczne - mówią uczestnicy obchodów.

Do godz. 16:30 na parkingu przy ul. Piotra Skargi można zobaczyć wojskowy sprzęt i porozmawiać z żołnierzami.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11678 razy)
  2. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 9260 razy)
  3. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7872 razy)
  4. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od przedwczoraj oglądane 7616 razy)
  5. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6767 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Medycy i pracownicy IPN-u uczcili pamięć Tadeusza Sokołowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]
Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]

Najnowsze podcasty