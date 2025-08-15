"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Tu trzeba być - mówili uczestnicy uroczystego apelu z udziałem pododdziałów honorowych przed Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
- Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego oraz święto jego konkretnej jednostki wojskowej to są dwa najważniejsze dni w roku - mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
- Mój syn jest w Kompanii Honorowej. Popłakałam się już. Jesteśmy bardzo dumni z syna, z naszych żołnierzy i z tej uroczystości. - Jesteśmy Polakami po prostu. - Z mężem przyszliśmy dziecku pokazać uroczystość, żeby kształtować dobre wartości patriotyczne - mówią uczestnicy obchodów.
Do godz. 16:30 na parkingu przy ul. Piotra Skargi można zobaczyć wojskowy sprzęt i porozmawiać z żołnierzami.
Edycja tekstu: Michał Król