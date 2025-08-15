Pożar komisariatu w Lipianach. Policja zatrzymała 33-letnią kobietę

Spłonęła część elewacji komisariatu policji w Lipianach.

Spłonęła część elewacji komisariatu policji w Lipianach. Zapalił się radiowóz stojący przy budynku - informuje mł. bryg. Katarzyna Hołota z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



- Około godziny 4.11 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego. Pojazd znajdował się przy budynku komisariatu policji w Lipianach. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych - mówi Hołota.





- Policja zatrzymała 33-letnią kobietę, w związku z pożarem samochodu przed komisariatem policji w Lipianach. Na miejscu zdarzenia nadal trwają oględziny - przekazała nam Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej i policja.