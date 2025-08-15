Tłumy na Wałach Chrobrego. Warto przygotować dzieci ws. bezpieczeństwa

Policja przypomina o zasadach zachowania bezpieczeństwa w tłumie.

Edycja tekstu: Michał Król

Z okazji Żagli szczecińskie Wały Chrobrego odwiedzą tysiące mieszkańców i turystów. Wybierając się tam z dziećmi, warto wcześniej z nimi porozmawiać o tym, co zrobić, jeśli zgubią się w tłumie - mówi aspirant Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Wskażmy miejsca, gdzie mogą szukać pomocy, np. umundurowany policjant, funkcjonariusz straży miejskiej. Ustalmy również punkt spotkania, wybierzmy charakterystyczne stałe miejsce, np. przy konkretnej budce gastronomicznej, w razie gdybyśmy się rozdzielili - mówi Gryszpan.Na Żaglach działać będą dwa punkty policji - jeden przy Wałach Chrobrego, drugi na Łasztowni. To tam możemy zgłosić funkcjonariuszom zaginięcie dziecka.- Niezwłocznie poinformujmy najbliższego policjanta czy też pracownika ochrony. Podajmy dokładny opis dziecka, ubioru i miejsca, w którym było widziane po raz ostatni - mówi aspirant Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Warto założyć dziecku na rękę opaskę z numerem telefonu do rodzica. Można też zrobić dziecku aktualne zdjęcie, w razie potrzeby pomoże policji w poszukiwaniu.