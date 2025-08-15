Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Z przytupem i w rytm muzyki orkiestry dęte z całej polski otworzyły festiwal Żagle 2025 na szczecińskich Wałach Chrobrego.
Przysmaki, nie tylko z Polski, na szczecińskich Żaglach [ZDJĘCIA]

Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Siedem zespołów z Polski i jeden z zagranicy przemaszerowało sprzed pomnika Adama Mickiewicza na plac Solidarności, by tam oficjalnie rozpocząć VIII Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta.

- Będziemy kręcić pałeczkami. - Przyjechaliśmy z Wasilkowa na Podlasiu. - Z Rogoźnika na Śląsku. - Z Nowej Soli, spod Zielonej Góry. - Proces przygotowania trwał co najmniej pół roku, były to regularne próby. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać to co przygotowywaliśmy - mówią uczestnicy parady.

- Jest pięknie. Pierwszy raz jesteśmy, bo pochodzimy z Hiszpanii. Tylko na wakacjach jesteśmy u babci. - Teraz jak tymi pomponami panie robiły, tak machały. - To brzmi cudnie, cudownie. Ta młodzież jest uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. W tak pięknym dniu jak dzisiaj niczego więcej nam nie potrzeba - mówią widzowie.

Orkiestry zaprezentują się konkursowo o godzinie 16 w Teatrze Letnim.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

