Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z przytupem i w rytm muzyki orkiestry dęte z całej polski otworzyły festiwal Żagle 2025 na szczecińskich Wałach Chrobrego.

Edycja tekstu: Michał Król

Siedem zespołów z Polski i jeden z zagranicy przemaszerowało sprzed pomnika Adama Mickiewicza na plac Solidarności, by tam oficjalnie rozpocząć VIII Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta.- Będziemy kręcić pałeczkami. - Przyjechaliśmy z Wasilkowa na Podlasiu. - Z Rogoźnika na Śląsku. - Z Nowej Soli, spod Zielonej Góry. - Proces przygotowania trwał co najmniej pół roku, były to regularne próby. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać to co przygotowywaliśmy - mówią uczestnicy parady.- Jest pięknie. Pierwszy raz jesteśmy, bo pochodzimy z Hiszpanii. Tylko na wakacjach jesteśmy u babci. - Teraz jak tymi pomponami panie robiły, tak machały. - To brzmi cudnie, cudownie. Ta młodzież jest uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. W tak pięknym dniu jak dzisiaj niczego więcej nam nie potrzeba - mówią widzowie.Orkiestry zaprezentują się konkursowo o godzinie 16 w Teatrze Letnim.