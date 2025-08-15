Można podziwiać piękno Szczecina z okien turystycznej linii "0"

Tramwajowa linia turystyczna "0" jeździ zwykle w wakacyjne niedziele, ale z okazji Żagli można się nią przejechać przez cały długi weekend.

Edycja tekstu: Michał Król

To niezwykła okazja do tego, aby podziwiać piękno Szczecina – mówi konduktor „zerówki” Szymon Kalbarczyk.- Trasa jedzie przez praktycznie całe miasto. Jedziemy przez centrum, przez stocznię, wzdłuż Wałów Chrobrego. Dzisiaj możemy tam oglądać żaglowce z okna tramwaju. Robimy kółko przez całe miasto i wracamy na Potulicką - mówi Kalbarczyk.„Zerówka” jest obsługiwana w żaglowy weekend składem wagonów typu 4N1. Zostały wyprodukowane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.To zupełnie inna para kaloszy. Trzeba mieć sporo siły, aby go prowadzić, bo jest na korbę – mówi Bartosz Grzegolec, motorniczy z Tramwajów Szczecińskich.- Tramwaje, które są teraz, mają joystick, elektronikę i wyświetlacze. Ten tramwaj zabytkowy NK jest typowo analogowy. Tam nie ma wyświetlaczy, on nie powie co go boli, on nie wybacza błędów. Jest bardzo specyficzny i trzeba go dobrze wyczuć - mówi Grzegolec.Aby przejechać się tramwajem linii zero, trzeba kupić specjalny bilet u konduktorów. Normalny kosztuje 5 złotych, a ulgowy – 3,70 zł. Tramwaj odjeżdża z pętli Potulicka o godzinach: 11:22, 12:42, 14:02, 15:22 i 16:42.