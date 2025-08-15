Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Muzyczne święto w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Startuje 16. edycja RCK PRO JAZZ Festival w Kołobrzegu. Uznane nazwiska, ale także twórcy młodego pokolenia - tak zapowiadany jest Festival.
Miłośnicy tego gatunku powinni w ten weekend odwiedzić Kołobrzeg. Koncerty w ramach festiwalu odbywać się będą zarówno na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury, jak i w przestrzeni miejskiej: na dziedzińcu ratusza, przy latarni morskiej czy na Placu Koncertów Porannych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W piątek w RCK wystąpią m.in. Michał Barański czy Adam Bałdych. Festiwal zakończy w niedzielę Piotr Wojtasik Quintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

