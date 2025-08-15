Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin niezmiennie żyje imprezą Żagle 2025. Od piątku do niedzieli miasto będzie tętniącym życiem portem, gdyż zawitało do niego około 30 jednostek.

Radio Szczecin - w ciągu dnia - gra "na żywo" bezpośrednio z Morskiego Centrum Nauki.

Nasza reporterka Anna Klimczyk postanowiła odwiedzić dwie z nich.Wchodzimy na jednostkę Planeta 1. - Jest to statek wielozadaniowy - mówi Dariusz Strzelec, kapitan jednostki Planeta 1. - Trzymanie bezpieczeństwa toru wodnego Szczecin Świnoujście to nasze główne zadanie, które wykonujemy.- Co się najbardziej podobało?- Mi się podobał statek jako taki, bo jestem wielkim miłośnikiem morza i statków. Mi wnętrze kabiny - odpowiadali zwiedzający.Kolejna jednostka to Strażak 28. - Służy do ochrony przeciwpożarowej portu Szczecin - Świnoujście - mówi Piotr Partyka, dowódca jednostki.- Co tutaj się najbardziej podobało?- Jestem ze Śląska, więc ogólnie statki. Ciekawe konstrukcje można zobaczyć "na żywo", będąc całe życie wśród kopalni - odpowiedziała turystka.