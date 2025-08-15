Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecin niezmiennie żyje imprezą Żagle 2025. Od piątku do niedzieli miasto będzie tętniącym życiem portem, gdyż zawitało do niego około 30 jednostek.
Przysmaki, nie tylko z Polski, na szczecińskich Żaglach [ZDJĘCIA]

Przysmaki, nie tylko z Polski, na szczecińskich Żaglach [ZDJĘCIA]

Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz Piotra Banacha podczas Żagli 2025. Na scenie będą wyjątkowi goście
Nasza reporterka Anna Klimczyk postanowiła odwiedzić dwie z nich.

Wchodzimy na jednostkę Planeta 1. - Jest to statek wielozadaniowy - mówi Dariusz Strzelec, kapitan jednostki Planeta 1. - Trzymanie bezpieczeństwa toru wodnego Szczecin Świnoujście to nasze główne zadanie, które wykonujemy.

- Co się najbardziej podobało?
- Mi się podobał statek jako taki, bo jestem wielkim miłośnikiem morza i statków. Mi wnętrze kabiny - odpowiadali zwiedzający.

Kolejna jednostka to Strażak 28. - Służy do ochrony przeciwpożarowej portu Szczecin - Świnoujście - mówi Piotr Partyka, dowódca jednostki.

- Co tutaj się najbardziej podobało?
- Jestem ze Śląska, więc ogólnie statki. Ciekawe konstrukcje można zobaczyć "na żywo", będąc całe życie wśród kopalni - odpowiedziała turystka.

Radio Szczecin - w ciągu dnia - gra "na żywo" bezpośrednio z Morskiego Centrum Nauki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Nasza reporterka Anna Klimczyk postanowiła odwiedzić dwie jednostki.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11714 razy)
  2. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 9581 razy)
  3. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7888 razy)
  4. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od przedwczoraj oglądane 7816 razy)
  5. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6811 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Medycy i pracownicy IPN-u uczcili pamięć Tadeusza Sokołowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty