Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]

Region Michał Król

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Przy Nabrzeżu Wieleckim i Bulwarze Chrobrego cumują jednostki uczestniczące w imprezie Żagle 2025. Sprawdziliśmy, jak się prezentują w szczecińskim porcie.
Przy nabrzeżach zacumowało wiele żaglowców z kilku europejskich portów. Zaproszonych zostało 30 jednostek z kilku państw europejskich, w tym ze Szwecji, Niemiec, Finlandii, Danii, Holandii, Łotwy i oczywiście Polski. Wśród najbardziej znanych są "HMS Gladan", "Santa Barbara Anna", "Anny von Hamburg", "Baltic Beauty", "Planeta I" czy cumujący od lat w mieście, szkoleniowy "Nawigator XXI".

Organizatorzy Żagli 2025 zapewniali, że wiele z nich jest w Szczecinie po raz pierwszy.

Żagle 2025 rozpoczęły się w piątek i potrwają do niedzieli. Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

