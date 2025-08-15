Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]

Przy Nabrzeżu Wieleckim i Bulwarze Chrobrego cumują jednostki uczestniczące w imprezie Żagle 2025. Sprawdziliśmy, jak się prezentują w szczecińskim porcie.

Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu

Przy nabrzeżach zacumowało wiele żaglowców z kilku europejskich portów. Zaproszonych zostało 30 jednostek z kilku państw europejskich, w tym ze Szwecji, Niemiec, Finlandii, Danii, Holandii, Łotwy i oczywiście Polski. Wśród najbardziej znanych są "HMS Gladan", "Santa Barbara Anna", "Anny von Hamburg", "Baltic Beauty", "Planeta I" czy cumujący od lat w mieście, szkoleniowy "Nawigator XXI".Organizatorzy Żagli 2025 zapewniali, że wiele z nich jest w Szczecinie po raz pierwszy.Żagle 2025 rozpoczęły się w piątek i potrwają do niedzieli.