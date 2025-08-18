Audiobook "Sedinum. Wiadomość z podziemi" w Radiu Szczecin

Szczecińskie podziemia miały swoje tajemnice. Miały, bo pojawiła się ta książka. Z mroku dziejów, ze znaków zapytania - zaczęły wyłaniać się odpowiedzi. Tę książkę napisać mógł tylko szczecinianin. Poznać - powinien każdy.
"Sedinum. Wiadomość z podziemi" to debiutancka powieść Leszka Hermana. Książka ukazała się jesienią 2015 w Wydawnictwie MUZA. W czerwcu 2017 roku Radio Szczecin wyprodukowało audiobook na podstawie tekstu Hermana. Premiera w Filharmonii Szczecińskiej przyciągnęła tłumy mieszkańców.
W czerwcu 2025 powieść, która stała się bestsellerem, otrzymała tytuł książki 80-lecia polskiego Szczecina. Plebiscyt zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna.
"Sedinum. Wiadomość z podziemi" od poniedziałku ponownie na antenie Radia Szczecin. Odcinki można też odsłuchać na dedykowanej podstronie. Zapraszamy.
