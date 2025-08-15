Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rozpoczyna się Weekend Otwartych Winnic

Region Anna Łukaszek

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Od piątkowego południa do niedzielnego wieczoru można bezpłatnie odwiedzać winnice zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tegorocznej odsłonie udział bierze siedemnaście winnic.
Impreza w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. - Przepiękny widok. Można podelektować się słońcem, naturą. Bardzo mi się podoba, super - mówili odwiedzający.

Wśród winorośli, na kocu czy leżaku będzie można posłuchać muzyki "na żywo" - to zarówno koncerty jak i sety didżejskie - wziąć udział w warsztatach czy zjeść "pod gołym niebem" np. grillowane sery, warzywa czy ciasta. Wieczorami niektóre z winnic zapraszają na projekcje filmów.

Przez cały dzień właściciele oprowadzają też po winnicach. - Chcemy promować nie tylko wino, ale też to miejsce. Zapraszamy do Kołowa i do wszystkich winnic, które będą gościć - zapraszają m.in. Ilona i Piotr Jassowie z winnicy Jassa w Kołowie. - Chcemy odczarować wino, nie chcemy stawiać go na piedestał, ale żeby ludziom wino smakowało, żeby nie wstydzili się, że się nie znają. Spróbować.

Weekend otwartych winnic potrwa do niedzielnego wieczora.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego. Informacji o atrakcjach można też szukać na portalach społecznościowych poszczególnych winnic.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]

