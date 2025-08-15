Rusza Templariada w Szczecinie

Templariada w Szczecinie. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaproszenie do średniowiecza. Osada z dawnej epoki powstała w Parku Historycznym Komandoria na szczecińskiej Płoni. A to oznacza, że rusza Templariada 2025.

Przed nami pokazy walk, strzelanie z łuku, czy też podpłomyki i koncerty. Przygotowania rozpoczęły się na początku tygodnia, na miejscu jest ponad 230 rekonstruktorów z całej Polski i Niemiec, więc średniowiecze już można poczuć na własnej skórze, ale oficjalnie otwarcie Templariady - w sobotę o 11.



- Pierwszy raz będziemy mieli pokaz konny rycerzy Gniewu - zaprasza organizator Tomasz Osak z Parku Historycznego Komandoria. - Rycerze Gniewu, ponieważ są z Gniewu. Będzie kruszenie kopii, pełne zbroje, lśniące. Rycerze, mistrzowie Europy kruszenia kopii na przeciwniku. Drzazgi będą latać w powietrzu. Do tego garncarstwo, kowalstwo, biżuteria, kuchnia średniowieczna, koncerty, turnieje łucznicze, naprawdę będzie się działo.



Efektowny Turniej Konny o 14 w sobotę i w niedzielę. Wstęp do Parku Historycznego Komandoria w Płoni jest bezpłatny.



Na miejscu jest też zagroda zwierząt z - między innymi - kozami i owcami. Pierwszego dnia impreza zakończy się przed 21, w niedzielę około 16.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski