Kolorowa parada orkiestr przejdzie ulicami miasta

Żagle to nie tylko okazja do zwiedzania jednostek i posłuchania szant. Na szczecińskiej Łasztowni i Wałach Chrobrego nie zabraknie orkiestrowego grania.

Jak co roku wydarzeniem towarzyszącym żaglom jest Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta. W piątek osiem drużyn konkurowało ze sobą w Teatrze Letnim.





W sobotę połączą siły i przejdą ulicami miasta. Parada rozpocznie się o godzinie 14 przy pomniku Adama Mickiewicza. Natomiast o godz. 15.30 odbędzie się pokaz musztry paradnej na placu Solidarności.

Edycja tekstu: Michał Król

Od godziny 15 na Scenie Szczecińskiej na Łasztowni wybrzmią folkowe ballady i szanty w wykonaniu m.in. Wikingów, North Cape, Ryczących Dwudziestek i Swing Lovers.Wieczór zakończy się mocnym akcentem - na scenie głównej w rytmach rapu wystąpią Tede, Białas i Grubson.