Radio Szczecin
Sedinum | Leszek Herman
Kolorowa parada orkiestr przejdzie ulicami miasta

Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Żagle to nie tylko okazja do zwiedzania jednostek i posłuchania szant. Na szczecińskiej Łasztowni i Wałach Chrobrego nie zabraknie orkiestrowego grania.
Muzyczne zakończenie pierwszego dnia Żagli

Muzyczne zakończenie pierwszego dnia Żagli

Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak co roku wydarzeniem towarzyszącym żaglom jest Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta. W piątek osiem drużyn konkurowało ze sobą w Teatrze Letnim.

W sobotę połączą siły i przejdą ulicami miasta. Parada rozpocznie się o godzinie 14 przy pomniku Adama Mickiewicza. Natomiast o godz. 15.30 odbędzie się pokaz musztry paradnej na placu Solidarności.

Od godziny 15 na Scenie Szczecińskiej na Łasztowni wybrzmią folkowe ballady i szanty w wykonaniu m.in. Wikingów, North Cape, Ryczących Dwudziestek i Swing Lovers.

Wieczór zakończy się mocnym akcentem - na scenie głównej w rytmach rapu wystąpią Tede, Białas i Grubson.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

