W Szczecinku ma powstać planetarium

Umowa na projekt planetarium w Szczecinku - podpisana. Wykona go firma z Poznania, a koszt to ponad 800 tysięcy złotych.
Przetarg na budowę zostanie prawdopodobnie ogłoszony latem przyszłego roku.
Planetarium stanie na wzgórzu św. Jerzego, u stóp dawnej wieży ciśnień. Jak podaje miasto, zapewnione jest częściowe finansowanie inwestycji w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszu unijnych. Szczecinek ma przyznane ponad 20 mln złotych.
Planetarium stanie na wzgórzu św. Jerzego, u stóp dawnej wieży ciśnień. Jak podaje miasto, zapewnione jest częściowe finansowanie inwestycji w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszu unijnych. Szczecinek ma przyznane ponad 20 mln złotych.
Edycja tekstu: Michał Król