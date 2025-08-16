Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W Szczecinku ma powstać planetarium

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Urząd Miasta Szczecinek
Fot. Urząd Miasta Szczecinek
Umowa na projekt planetarium w Szczecinku - podpisana. Wykona go firma z Poznania, a koszt to ponad 800 tysięcy złotych.
Przetarg na budowę zostanie prawdopodobnie ogłoszony latem przyszłego roku.

Planetarium stanie na wzgórzu św. Jerzego, u stóp dawnej wieży ciśnień. Jak podaje miasto, zapewnione jest częściowe finansowanie inwestycji w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszu unijnych. Szczecinek ma przyznane ponad 20 mln złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11775 razy)
  2. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 10082 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8203 razy)
  4. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7916 razy)
  5. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od przedwczoraj oglądane 7633 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Medycy i pracownicy IPN-u uczcili pamięć Tadeusza Sokołowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty